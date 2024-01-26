МО РФ подготовило шахты для «Ярсов», «Авангардов» и «Сарматов» в трех регионах

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил о готовности шахт для постановки на боевое дежурство стратегических ракетных комплексов «Ярс», «Авангард» и «Сармат».

«Обеспечена подготовка инфраструктуры для постановки на боевое дежурство шахтных пусковых установок стратегических ракетных комплексов "Ярс", "Авангард" и "Сармат" в Калужской, Оренбургской областях и Красноярском крае», - заявил Иванов в ходе Единого дня приемки военной продукции.

Он уточнил, что все целевые мероприятия в рамках обеспечения инфраструктуры группировки ядерного сдерживания были выполнены в установленные сроки.

Кроме этого, по словам Тимура Иванова, было завершено строительство унифицированного технического комплекса перспективного космического ракетного комплекса второго этапа в Плесецке. Это позволило принимать, хранить и обслуживать там ракеты-носители «Ангара» всех типов.

Также Иванов сообщил, что МО РФ реконструировало в 2023 году три аэродрома, задействованных в спецоперации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.