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МО РФ подготовило шахты для «Ярсов», «Авангардов» и «Сарматов» в трех регионах

Шахтные пусковые установки были установлены в Калужской и Оренбургской областях, а также в Красноярском крае.
2024-01-26 14:55:01
© Фото: Russian Defence Ministry, Global Look Press

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил о готовности шахт для постановки на боевое дежурство стратегических ракетных комплексов «Ярс», «Авангард» и «Сармат».

«Обеспечена подготовка инфраструктуры для постановки на боевое дежурство шахтных пусковых установок стратегических ракетных комплексов "Ярс", "Авангард" и "Сармат" в Калужской, Оренбургской областях и Красноярском крае», - заявил Иванов в ходе Единого дня приемки военной продукции. 

Он уточнил, что все целевые мероприятия в рамках обеспечения инфраструктуры группировки ядерного сдерживания были выполнены в установленные сроки. 

Кроме этого, по словам Тимура Иванова, было завершено строительство унифицированного технического комплекса перспективного космического ракетного комплекса второго этапа в Плесецке. Это позволило принимать, хранить и обслуживать там ракеты-носители «Ангара» всех типов. 

Также Иванов сообщил, что МО РФ реконструировало в 2023 году три аэродрома, задействованных в спецоперации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Ярс #авангард #Сармат #тимур иванов #единый день приемки военной продукции
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