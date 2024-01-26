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Труппа театра Ленком выступила в госпитале имени Вишневского для раненых бойцов

Актеры поставили для участников спецоперации и медперсонала спектакль «Старомодная комедия».
2024-01-26 15:57:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Актеры театра Ленком выступили в госпитале имени Вишневского для раненых участников специальной военной операции.

Им и медперсоналу показали классику советской драматургии - спектакль «Старомодная комедия». По словам артистов, именно эту постановку по пьесе Алексея Арбузова выбрали неслучайно.

«Он про сегодняшний день, про героев, которые прошли войну. У нас даже есть такие слова - "неужали вы думаете, что это может повториться?". Герой Виктора Викторовича говорит, что надо жить так, чтобы это не повторилось», - заявила «Звезде» актриса Олеся Железняк.

Она добавила, что важно, чтобы бойцы чувствовали, что они не забыты, и народ с ними - как душой, так и сердцем. 

Ранее герой специальной военной операции Шамалюк рассказал, как взял в плен шестерых украинцев за раз.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
#армия #театр #выступление #госпиталь Вишневского #Ленком
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