Труппа театра Ленком выступила в госпитале имени Вишневского для раненых бойцов

Актеры театра Ленком выступили в госпитале имени Вишневского для раненых участников специальной военной операции.

Им и медперсоналу показали классику советской драматургии - спектакль «Старомодная комедия». По словам артистов, именно эту постановку по пьесе Алексея Арбузова выбрали неслучайно.

«Он про сегодняшний день, про героев, которые прошли войну. У нас даже есть такие слова - "неужали вы думаете, что это может повториться?". Герой Виктора Викторовича говорит, что надо жить так, чтобы это не повторилось», - заявила «Звезде» актриса Олеся Железняк.

Она добавила, что важно, чтобы бойцы чувствовали, что они не забыты, и народ с ними - как душой, так и сердцем.

Ранее герой специальной военной операции Шамалюк рассказал, как взял в плен шестерых украинцев за раз.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.