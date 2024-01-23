Герой СВО Шамалюк рассказал, как взял в плен шестерых украинцев за раз

Сержант Денис Шамалюк, награжденный в госпитале Вишневского, рассказал, как взял в плен шестерых украинцев в ходе боя на одном из направлений специальной военной операции.

«Завязался ближний стрелковый бой. Колонна остановилась, все рассредоточились и стали вести бой. Я занял позицию с левой стороны дороги, подбежал к подвалу, сел и начал наблюдать. Подвал был закрыт. Начался массированный артиллерийский обстрел, я попытался открыть дверь и укрыться там. Внизу была еще одна дверь», - сказал он.

Денис приказал находящимся внутри украинцам сложить оружие и вывел их из подвала. Среди пленных был раненый, ему оказали медицинскую помощь.

Шамалюк также получил ранение. Сержант поблагодарил спасшего ему жизнь командира взвода, который оперативно оказал помощь, лично наложил жгут и вывез в ближайший медбат.

В госпитале имени Вишневского вручили госнаграды военнослужащим инженерных войск, проходящим лечение и реабилитацию. Отличившиеся военнослужащие получили ордена Мужества. Полтев поблагодарил их за мужество и героизм, пожелал скорейшего выздоровления.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.