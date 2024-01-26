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Сухопутные войска получили шесть комплектов ЗРС и ЗРК за 2023 год

Алексей Криворучко заявил, что также Сухопутные войска получили более 4 000 образцов бронетанкового вооружения и техники.
2024-01-26 14:37:01
© Фото: Министерство обороны РФ, РИА Новости

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что Сухопутные войска получили шесть бригадных и дивизионных комплектов зенитных ракетных систем и зенитных ракетных комплексов. Он заявил это в ходе Единого дня приемки военной продукции.

Также замглавы оборонного ведомства сказал, что Сухопутные войска другие образцы вооружения ПВО. Кроме того, поступают танки, боевые машины поддержкитанков, БМП и БТР. Всего поступило более 4 000 образцов бронетанкового вооружения и техники.

По словам Криворучко, в текущем году российские войска получат техники и боеприпасов в разы больше, чем в предыдущие пару лет. Организации отечественной оборонки передадут военным более 36 тысяч основных образцов военной техники.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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