ВС РФ в 2024 году получат 36 000 единиц техники и 16,5 млн средств поражения

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что в 2024 году ВС РФ получат техники и боеприпасов в разы больше, чем в предыдущие два года.

«Предусмотрена поставка организациями ОПК более 36 тысяч основных образцов военной техники, более 16,5 миллионов средств поражения, более одного миллиона единиц носимого вооружения, средств индивидуальной бронезащиты и средств связи», - сказал замглавы российского оборонного ведомства на едином дне приемки военной продукции.

С целью всестороннего обеспечения потребностей войск успешно функционирует система межведомственного взаимодействия, благодаря ей удается в режиме реального времени координировать выполнение гособоронзаказа и решать вопросы, связанные с изготовлением и восстановлением техники.

Процесс производства и отправка необходимой техники в зону операции по защите Донбасса контролируются со стороны Минобороны.

Ранее в ходе вступительного слова министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об увеличении производства востребованных средств вооружения и боеприпасов. Глава ведомства указал на расширение и модернизацию мощностей, появление современного высокотехнологичного оборудования, а также повышение производительности труда.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.