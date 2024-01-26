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Постановку «Сарматов» на боевое дежурство в МО назвали одной из основных задач

К таким задачам замминистра обороны РФ Криворучко также отнес поступление в ВКС ракетоносцев Ту-160М и зенитной ракетной системы С-500.
Анна Назайкина 2024-01-26 14:19:01
© Фото: Roscosmos, Global Look Press

Окончание работ по постановке на боевое дежурство комплекса «Сармат» является одной из основных задач в этом году. Об этом заявил замглавы Минобороны России Алексей Криворучко на Едином дне приемки военной продукции.

«В 2024 году основными задачами в ходе военно-технического обеспечения войск являются:...завершение работы по постановке на боевое дежурство в РВСН стратегического ракетного комплекса "Сармат"», - сказал он.

К таким задачам в оборонном ведомстве также отнесли поступление в ВКС ракетоносцев Ту-160М и зенитной ракетной системы С-500.

 

#Минобороны #ракетный комплекс #алексей криворучко #Сармат #боевое дежурство
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