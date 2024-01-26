МО РФ в 2024 году запустит 18 ракет для пополнения группировки Космических войск

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что МО РФ в этом году запустит 18 ракет-носителей для пополнения группировки Космических войск.

«Планом на текущий год спланировано проведение 18 пусков ракет-носителей», - сказал замглавы российского оборонного ведомства на едином дне приемки военной продукции.

Криворучко отметил, что в прошлом году в интересах российского Минобороны выполнено семь пусков ракет-носителей семейства «Союз».

«Союз» - семейство ракет-носителей, производимых Ракетно-космическим центром «Прогресс» в Самаре. Ракеты созданы на базе первой советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. «Союз» является ракетой с наибольшим количеством запусков в истории космических полетов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.