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МО РФ в 2024 году запустит 18 ракет для пополнения группировки Космических войск

В 2023 году было выполнено 7 пусков ракет-носителей семейства «Союз» с аппаратами систем картографического зондирования земли, обнаружения и геолокации.
2024-01-26 14:17:01
© Фото: Минобороны России

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что МО РФ в этом году запустит 18 ракет-носителей для пополнения группировки Космических войск.

«Планом на текущий год спланировано проведение 18 пусков ракет-носителей», - сказал замглавы российского оборонного ведомства на едином дне приемки военной продукции.

Криворучко отметил, что в прошлом году в интересах российского Минобороны выполнено семь пусков ракет-носителей семейства «Союз».

«Союз»  - семейство ракет-носителей, производимых Ракетно-космическим центром «Прогресс» в Самаре. Ракеты созданы на базе первой советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. «Союз» является ракетой с наибольшим количеством запусков в истории космических полетов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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