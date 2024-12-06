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Кремль откроет сбор вопросов к прямой линии с Путиным в ночь на 8 декабря

Прямая линия и большая пресс-конференция пройдут в 2024 году в совмещенном формате 19 декабря.
Игнат Далакян 2024-12-06 14:18:14
© Фото: Гавриил Григоров, РИА Новости

Кремль откроет сбор вопросов к прямой линии с Владимиром Путиным в ночь с 7 на 8 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В ночь с субботы на воскресенье мы начинаем сбор вопросов… начнем мы это делать в полночь по соответствующему региону», - сказал он.

Напомним, прямая линия и большая пресс-конференция пройдут в этом году в совмещенном формате 19 декабря. Участие в мероприятии примут иностранные средства массовой информации, включая СМИ из недружественных государств.

Отмечается, что обрабатывать вопросы граждан будет также искусственный интеллект.

#в стране и мире #прямая линия #Владимир Путин #вопросы
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