Кремль откроет сбор вопросов к прямой линии с Путиным в ночь на 8 декабря

Кремль откроет сбор вопросов к прямой линии с Владимиром Путиным в ночь с 7 на 8 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В ночь с субботы на воскресенье мы начинаем сбор вопросов… начнем мы это делать в полночь по соответствующему региону», - сказал он.

Напомним, прямая линия и большая пресс-конференция пройдут в этом году в совмещенном формате 19 декабря. Участие в мероприятии примут иностранные средства массовой информации, включая СМИ из недружественных государств.

Отмечается, что обрабатывать вопросы граждан будет также искусственный интеллект.