В Кремле назвали дату прямой линии и большой пресс-конференции Путина

Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет 19 декабря. Это сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Она действительно состоится 19 декабря. Это будет совмещенный формат», - подтвердил официальный представитель Кремля.

Прямая линия и большая пресс-конференция президента в текущем году снова пройдут под названием «Итоги года с Владимиром Путиным». К процессу обработки вопросов граждан подключили искусственный интеллект.

Также Песков отметил, что на мероприятие будут приглашены иностранные средства массовой информации. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ, американский журналист Такер Карлсон участие в большой пресс-конференции не примет.