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В Кремле назвали дату прямой линии и большой пресс-конференции Путина

Прямая линия и большая пресс-конференция главы государства пройдет 19 декабря.
Игнат Далакян 2024-12-06 13:36:05
© Фото: Александр Казаков, РИА Новости

Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет 19 декабря. Это сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Она действительно состоится 19 декабря. Это будет совмещенный формат», - подтвердил официальный представитель Кремля.

Прямая линия и большая пресс-конференция президента в текущем году снова пройдут под названием «Итоги года с Владимиром Путиным». К процессу обработки вопросов граждан подключили искусственный интеллект.

Также Песков отметил, что на мероприятие будут приглашены иностранные средства массовой информации. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ, американский журналист Такер Карлсон участие в большой пресс-конференции не примет.

#прямая линия #Владимир Путин #пресс-конференция
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