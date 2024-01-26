ООН: казнь заключенного азотом в США может приравниваться к пытке

Казнь американского заключенного с помощью чистого азота может приравняться к пытке заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. И в связи с кончиной приговоренного выразил соболезнования.

«Этот новый и непроверенный метод удушения газообразным азотом может быть приравнен к пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращения», - цитирует Тюрк «Life».

По его словам, данный метод смертной казни следует отменить, а для этого он призвал страны ввести мораторий на ее применение. Сам осужденный в своем последнем слове заявил, что «штат заставляет человечество сделать шаг назад».

Накануне, 25 января, зафиксирован первый в истории США случай гипоксии азотом приговоренного к смерти. На нос и рот 58-летнего заключенного надели маску респираторного типа, чтобы заменить газом пригодный для дыхания воздух. По плану, это должно быстро привести его в бессознательное состояние и убить за считанные минуты. Этот метод одобрили начиная с 2018 года в Алабаме, Миссисипи и Оклахоме, но до сегодняшнего дня не применяли. Казнь через гипоксию азотом критикуют адвокаты заключенного как жестокую и экспериментальную.

Смит - один из двух мужчин, осужденных за наемное убийство жены проповедника в 1988 году, которое потрясло небольшую общину на севере Алабамы. Заказчиком оказался муж женщины, который был по уши в долгах и хотел получить деньги по страховке. Второй осужденный по этому делу был казнен в 2010 году.

Кеннет Смит ранее уже пережил одну попытку умертвить его с помощью смертельной инъекции. Но тогда возникли проблемы с капельницей и ничего не вышло.