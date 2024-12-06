Акция «Бессмертный полк» в 2025 году пройдет вместе с шествиями «Беларусь помнит». Информация опубликована в материалах к визиту президента РФ Владимира Путина в Минск.

Уточняется, что 80-летие Победы в Великой Отечественной войне является ключевым событием в 2025 году. В Высший госсовет Союзного государства внесли на утверждение план мероприятий Союзного государства по празднованию юбилея.

«В качестве отдельного пункта в нем закреплено проведение в российских и белорусских городах объединенного шествия акций "Бессмертный полк" и "Беларусь помнит"», - говорится в материалах.

Напомним, что ежегодная акция «Беларусь помнит» является эквивалентом Бессмертного полка, который проходит в том числе в России, и проходит она 9 мая.