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«Бессмертный полк» в 2025 году пройдет вместе с шествиями «Беларусь помнит»

План мероприятий внесен на утверждение Высшего госсовета Союзного государства.
Глеб Владовский 2024-12-06 14:01:27
© Фото: РИА Новости

Акция «Бессмертный полк» в 2025 году пройдет вместе с шествиями «Беларусь помнит». Информация опубликована в материалах к визиту президента РФ Владимира Путина в Минск.

Уточняется, что 80-летие Победы в Великой Отечественной войне является ключевым событием в 2025 году. В Высший госсовет Союзного государства внесли на утверждение план мероприятий Союзного государства по празднованию юбилея.

«В качестве отдельного пункта в нем закреплено проведение в российских и белорусских городах объединенного шествия акций "Бессмертный полк" и "Беларусь помнит"», - говорится в материалах.

Напомним, что ежегодная акция «Беларусь помнит» является эквивалентом Бессмертного полка, который проходит в том числе в России, и проходит она 9 мая.

#9 мая #день победы #Бессмертный полк #Беларусь помнит #80-летие победы в Великой Отечественной войне
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