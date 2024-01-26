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В Кремле опровергли готовность Москвы к отказу от нейтралитета Киева

Ранее агентство Bloomberg сообщило о якобы готовности Москвы отказаться от требований нейтралитета Украины в обмен на признание занимаемых ею территорий.
Ян Брацкий 2024-01-26 13:32:01
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Москва не посылала Западу сигналов о готовности к мирным переговорам по Украине, которые включали бы в себя отказ от требования нейтралитета Киева. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, это неверное сообщение. Оно абсолютно не соответствует действительности», - сказал пресс-секретарь президента.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что российские власти якобы готовы отказаться от требований к Украине не вступать в НАТО, но будут настаивать на признании занимаемых территорий.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на Совбезе ООН в Нью-Йорке, заявил о готовности России к переговорам о мире на Украине, но не о сохранении киевского режима.

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