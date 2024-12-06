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Силуанов успокоил россиян по поводу колебания курса рубля

По словам министра финансов России, подобные колебания российской валюты наблюдались после введения санкций на Московскую валютную биржу.
Игнат Далакян 2024-12-06 13:32:12
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Ситуация с колебанием курса рубля является временной и связана с санкционным давлением на основной банк для внешнеэкономических расчетов. Такой ответ дал министр финансов Антон Силуанов корреспонденту «Звезды» Константину Коковешникову на вопрос о падении курса российской валюты ниже 100 долларов.

«Эти колебания, ослабления - это временные явления, связанные с санкционным давлением на наш основной банк для внешнеэкономических расчетов, который в последнее время работал. Это Газпромбанк. Такая же ситуация была с объявлением санкций на Московскую валютную биржу», - ответил министр.

Он добавил, что экспортеры нашли каналы расчетов и ситуация успокоится в ближайшее время.

Ранее в Банке России заявили, что нет необходимости в валютных интервенциях для стабилизации курса рубля. Заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин отметил, что регулятор на данный момент не видит устойчивого замедления инфляции.

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