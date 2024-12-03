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ЦБ РФ выступил против валютных интервенций для стабилизации курса рубля

Зампред регулятора Алексей Заботкин заявил, что Банк России в данный момент не видит устойчивого замедления инфляции в стране.
Игнат Далакян 2024-12-03 13:05:16
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Центробанк не согласен с мнением экспертов о необходимости валютных интервенций для стабилизации курса рубля. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

«Мы не разделяем это мнение», - цитируют РИА Новости зампреда ЦБ РФ, который ответил на вопрос о предложениях экспертов к регулятору активнее проводить интервенции на валютном рынке вместо повышения ключевой ставки.

Он отметил, что Банк России не видит устойчивого замедления инфляции в стране. По словам Заботкина, сейчас регулятор ожидает, что по итогам года ее уровень будет по верхней границе прогноза.

Ранее эксперт финансового рынка и кандидат экономических наук Андрей Бархота объяснил смысл приостановки Центробанком покупки иностранной валюты. По словам специалиста, такая мера лишь замедлит падение рубля, но российская валюта продолжит ослабляться.

#Экономика #в стране и мире #ЦБ РФ #Центробанк #валютная интервенция
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