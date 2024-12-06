Песков в связи с назначением Хинштейна: главное в Курской области - люди

Назначенный на пост врио губернатора Курской области депутат Госдумы Александр Хинштейн, по мнению президента РФ Владимира Путина, может справиться с этой ролью. Об этом сообщил «Звезде» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Чрезвычайно востребовано кризисное управление, этим и будет заниматься Александр Хинштейн. Каждый человек хорош в работе в своем режиме. По мнению Путина, с этой ролью может справиться Хинштейн», - добавил пресс-секретарь российского лидера.

Песков также добавил, что после завершения работы бойцов ВС РФ в Курской области нужно будет заняться восстановлением региона, потому что главное - это люди.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин назначил Хинштейна на пост врио главы Курской области. Прежде он принял отставку губернатора региона Алексея Смирнова.