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Песков в связи с назначением Хинштейна: главное в Курской области - люди

Пресс-секретарь президента РФ также добавил, что Хинштейн, по мнению Путина, справится на посту врио главы Курской области.
Глеб Владовский 2024-12-06 13:21:41
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Назначенный на пост врио губернатора Курской области депутат Госдумы Александр Хинштейн, по мнению президента РФ Владимира Путина, может справиться с этой ролью. Об этом сообщил «Звезде» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Чрезвычайно востребовано кризисное управление, этим и будет заниматься Александр Хинштейн. Каждый человек хорош в работе в своем режиме. По мнению Путина, с этой ролью может справиться Хинштейн», - добавил пресс-секретарь российского лидера.

Песков также добавил, что после завершения работы бойцов ВС РФ в Курской области нужно будет заняться восстановлением региона, потому что главное - это люди.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин назначил Хинштейна на пост врио главы Курской области. Прежде он принял отставку губернатора региона Алексея Смирнова.

#Курская область #Владимир Путин #Дмитрий Песков #наш эксклюзив #Александр Хинштейн
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