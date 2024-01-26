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Регистратор снял момент, когда автобус задавил людей в Санкт-Петербурге

На кадрах видно, что автобус движется по перекрестку, а затем резко уходит вправо и сбивает людей.
Анна Назайкина 2024-01-26 13:10:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Регистратор в кабине водителя снял момент, когда автобус в Санкт-Петербурге выехал на тротуар и задавил пешеходов. Видео оказалось в распоряжении «Звезды».

На кадрах видно, как автобус движется по регулируемому перекрестку на зеленый сигнал светофора, а затем резко уходит вправо, выезжает на тротуар, сбивает дорожные знаки и людей и останавливается.

Ранее были опубликованы кадры с водителем, на которых видно, что перед аварией он на несколько секунд заснул или потерял сознание.

Напомним, авария произошла в Василеостровском районе Петербурга на улице Беринга. В результате пострадали пять человек. Предварительно, ДТП связано с состоянием здоровья водителя, сообщили правоохранители.

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