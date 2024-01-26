Камеры в кабине водителя сняли момент наезда автобуса на пешеходов в Петербурге

Момент аварии с автобусом в Санкт-Петербурге попал на камеры наблюдения. Кадры оказались в распоряжении «Звезды».

Напомним, ДТП произошло 24 января на улице Беринга. Транспортное средство выехало на тротуар и сбило пешеходов.

Судя по видео, водитель на какое-то время засыпает или теряет сознание. Затем он приходит в себя и предпринимает попытки вырулить с тротуара.

В результате произошедшего пострадали пять человек. Как заявили в полиции, авария могла произойти из-за состояния здоровья водителя.

Накануне, 25 января, было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.