Морпехи ТОФ ударом «Града» помогли штурмовикам взять опорник ВСУ

Военнослужащие морской пехоты Тихоокеанского флота нанесли удар из РСЗО БМ-21 «Град» по опорному пункту ВСУ, помогая нашим штурмовикам продвинуться. Кадры боевой работы морпехов группировки войск «Восток» в их профессиональный праздник опубликовало Минобороны России.

После того как бойцы нашли место, где окопался противник, артиллеристы на боевой машине быстро приехали на огневую позицию. Морпехи ударили залпом реактивными снарядами с дистанции более 15 километров.

После этого штурмовые группы вошли в этот район под прикрытием рельефа и атаковали противника с разных сторон.

Штурмовики сломили сопротивление противника, ликвидировали боевиков и заняли опорный пункт.

Профессиональная работа морских пехотинцев помогла нашим подразделениям продвинуться и выполнить задачу.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.