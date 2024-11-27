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Морпехи ТОФ ударом «Града» помогли штурмовикам взять опорник ВСУ

Расчет ударил залпом реактивными снарядами с дистанции более 15 километров.
2024-11-27 08:11:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие морской пехоты Тихоокеанского флота нанесли удар из РСЗО БМ-21 «Град» по опорному пункту ВСУ, помогая нашим штурмовикам продвинуться. Кадры боевой работы морпехов группировки войск «Восток» в их профессиональный праздник опубликовало Минобороны России.

После того как бойцы нашли место, где окопался противник, артиллеристы на боевой машине быстро приехали на огневую позицию. Морпехи ударили залпом реактивными снарядами с дистанции более 15 километров.

После этого штурмовые группы вошли в этот район под прикрытием рельефа и атаковали противника с разных сторон.

Штурмовики сломили сопротивление противника, ликвидировали боевиков и заняли опорный пункт.

Профессиональная работа морских пехотинцев помогла нашим подразделениям продвинуться и выполнить задачу.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #артиллерия #морская пехота #Тихоокеанский флот #штурмовики #РСЗО БМ-21 «Град» #Опорный пункт #группировка войск «Восток»
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