ФСБ пресекла вывоз из ЛНР на Украину православных реликвий

Иконы обнаружили в офисе одной из украинских компаний по грузоперевозкам.

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Сотрудники ФСБ обнаружили в Луганской народной республике православные реликвии, подготовленные к вывозу на территорию Украины.

Более 100 православных икон нашли на территории офиса одной из украинских компаний по грузоперевозкам. Установлено, что реликвии пытались вывести с территории ЛНР с весны прошлого года.

Ранее стало известно об инциденте с иконой Спасителя в храме Агапита Печерского Киево-Печерской лавры. Неизвестный мужчина ударил по ней камнем, пытаясь разбить защитное стекло. Прихожане задержали и удерживали злоумышленника до приезда полицейских.