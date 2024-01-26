Военно-строительный комплекс сосредоточился на ядерном сдерживании в 2023 году

Сергей Шойгу заявил, что военно-строительный комплекс России сосредоточился на создании инфраструктуры для сил и средств ядерного сдерживания.

«Главные усилия были сосредоточены на создании инфраструктуры в интересах размещения cил и средств ядерного сдерживания, совершенствования аэродромной сети, системы базирования Военно-Морского Флота, развития новых субъектов страны», - сказал Шойгу на Едином дне приемки военной продукции.

Он добавил, что в прошлом годы в сжатые сроки, но при сохранении высокого качества работ, военно-строительный комплекс сдал объекты для нужд специальной военной операции, а также объекты военного и специального назначения.

При этом всего было построено 2 772 здания и сооружения.

Сергей Шойгу подчеркнул, что все запланированные мероприятия были полностью реализованы.

Также Шойгу сообщил, что техника и вооружение своевременно поступают в зону СВО.