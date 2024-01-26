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Военно-строительный комплекс сосредоточился на ядерном сдерживании в 2023 году

Сергей Шойгу отметил, что также усилия военных строителей были сосредоточены на совершенствовании аэродромной сети, системе базирования ВМФ и развитии новых субъектов России.
2024-01-26 12:54:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Сергей Шойгу заявил, что военно-строительный комплекс России сосредоточился на создании инфраструктуры для сил и средств ядерного сдерживания. 

«Главные усилия были сосредоточены на создании инфраструктуры в интересах размещения cил и средств ядерного сдерживания, совершенствования аэродромной сети, системы базирования Военно-Морского Флота, развития новых субъектов страны», - сказал Шойгу на Едином дне приемки военной продукции. 

Он добавил, что в прошлом годы в сжатые сроки, но при сохранении высокого качества работ, военно-строительный комплекс сдал объекты для нужд специальной военной операции, а также объекты военного и специального назначения. 

При этом всего было построено 2 772 здания и сооружения. 

Сергей Шойгу подчеркнул, что все запланированные мероприятия были полностью реализованы. 

Также Шойгу сообщил, что техника и вооружение своевременно поступают в зону СВО.

#армия #Сергей Шойгу #Ядерное сдерживание #Военно-строительный комплекс
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