Шойгу заявил, что техника и вооружение своевременно поступают в зону СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что производимые предприятиями ОПК техника и средства поражения своевременно поступают в зону специальной военной операции.
«Техника и средства поражения своевременно поступают в зону специальной военной операции, наращивая боевые возможности объединенных группировок войск», - заявил Шойгу в своем вступительном слове на Едином дне приемки военной продукции.
Он добавил, что удалось значительно сократить сроки ремонта и обслуживания техники благодаря налаженной системе. Это повысило готовность к применению по назначению военной техники и вооружения.
Сергей Шойгу отметил, что на сегодня основной задачей является обеспечение всем необходимым для успешного выполнения боевых задач каждого бойца и каждого подразделения.
Кроме этого, Шойгу сказал, что Военно-строительный комплекс в 2023 году сосредоточился на возведении инфраструктуры для ядерного сдерживания.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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