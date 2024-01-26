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Шойгу заявил, что техника и вооружение своевременно поступают в зону СВО

Сергей Шойгу отметил, что благодаря этому своевременному поступлению наращиваются боевые возможности объединенных группировок войск.
2024-01-26 12:45:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что производимые предприятиями ОПК техника и средства поражения своевременно поступают в зону специальной военной операции. 

«Техника и средства поражения своевременно поступают в зону специальной военной операции, наращивая боевые возможности объединенных группировок войск», - заявил Шойгу в своем вступительном слове на Едином дне приемки военной продукции. 

Он добавил, что удалось значительно сократить сроки ремонта и обслуживания техники благодаря налаженной системе. Это повысило готовность к применению по назначению военной техники и вооружения. 

Сергей Шойгу отметил, что на сегодня основной задачей является обеспечение всем необходимым для успешного выполнения боевых задач каждого бойца и каждого подразделения

Кроме этого, Шойгу сказал, что Военно-строительный комплекс в 2023 году сосредоточился на возведении инфраструктуры для ядерного сдерживания.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#военная техника #вооружение #Сергей Шойгу #единый день военной приемки
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