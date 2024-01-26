Шойгу заявил, что техника и вооружение своевременно поступают в зону СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что производимые предприятиями ОПК техника и средства поражения своевременно поступают в зону специальной военной операции.

«Техника и средства поражения своевременно поступают в зону специальной военной операции, наращивая боевые возможности объединенных группировок войск», - заявил Шойгу в своем вступительном слове на Едином дне приемки военной продукции.

Он добавил, что удалось значительно сократить сроки ремонта и обслуживания техники благодаря налаженной системе. Это повысило готовность к применению по назначению военной техники и вооружения.

Сергей Шойгу отметил, что на сегодня основной задачей является обеспечение всем необходимым для успешного выполнения боевых задач каждого бойца и каждого подразделения.

Кроме этого, Шойгу сказал, что Военно-строительный комплекс в 2023 году сосредоточился на возведении инфраструктуры для ядерного сдерживания.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.