Шойгу прибыл в Минск для участия в заседании Высшего госсовета СГ

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу прибыл в Минск для участия в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

У трапа самолета его встретил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Гольфович.

Ожидается, что Сергей Шойгу проинформирует участников заседания Высшего госсовета Союзного государства по вопросу концепции безопасности СГ. В соответствующем документе закреплены общие стратегические цели и задачи, а также определены приоритеты обеспечения безопасности интеграции.

Ранее Сергей Шойгу посетил Пекин с рабочей поездкой. В столице Китая секретарь Совбеза РФ встретился с министром иностранных дел Китая Ван И и провел консультации по стратегической безопасности.