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Шойгу прибыл в Минск для участия в заседании Высшего госсовета СГ

В аэропорту секретаря Совбеза РФ встретил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Гольфович.
Игнат Далакян 2024-12-06 12:52:23
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу прибыл в Минск для участия в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

У трапа самолета его встретил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Гольфович.

Ожидается, что Сергей Шойгу проинформирует участников заседания Высшего госсовета Союзного государства по вопросу концепции безопасности СГ. В соответствующем документе закреплены общие стратегические цели и задачи, а также определены приоритеты обеспечения безопасности интеграции.

Ранее Сергей Шойгу посетил Пекин с рабочей поездкой. В столице Китая секретарь Совбеза РФ встретился с министром иностранных дел Китая Ван И и провел консультации по стратегической безопасности.

#в стране и мире #Сергей Шойгу #белоруссия #минск
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