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Шойгу прибыл в Пекин с рабочей поездкой

Секретарь Совбеза России и министр иностранных дел Китая Ван И проведут очередные ежегодные консультации по стратегической безопасности.
Владимир Рубанов 2024-11-11 17:24:29
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Китай с рабочим визитом. Он продлится до 14 ноября.

Самолет с Шойгу в международном аэропорту Пекина встретили посол России в КНР Игорь Моргулов и замминистра иностранных дел Китая Лю Бинь.

Сергей Шойгу в Пекине проведет встречи с высшим политическим руководством страны, сообщили в Совбезе. В частности, 12 ноября секретарь Совбеза России и министр иностранных дел Китая Ван И проведут очередные ежегодные консультации по стратегической безопасности.

Также в планах - обсуждение вопросов общественной безопасности, правосудия и правопорядка с членом Политбюро ЦК КПК и секретарем Политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином. На этой встрече стороны обсудят противодействие экстремизму, терроризму и транснациональной преступности.

Кроме того, Шойгу посетит авиасалон Airshow China 2024. На нем состоится первая демонстрация за рубежом российского истребителя пятого поколения Су-57Э. Ранее сообщалось, что экипажи авиагруппы высшего пилотажа «Русские Витязи» на истребителях Су-35С и Су-30СМ прибыли в Китай для участия в воздушном шоу.

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