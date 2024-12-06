Минздрав планирует изменить порядок оформления больничных в 2025 году

Министерство здравоохранения РФ планирует изменить порядок формирования больничных листов. Текст проекта приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно законопроекту, будет вводиться подсчет выданных листков о нетрудоспособности. Если в течение полугода набралось четыре больничных, не считая таких случаев, как уход за больным родственником или медицинская реабилитация, врач будет обязан передать медицинскую документацию врачебной комиссии.

Предполагается, что таким образом можно будет выявлять причины состояния больного на ранней стадии и принимать меры по улучшению оказания медицинской помощи. Следовательно, это позволит быстрее возвращать работников к профессиональной деятельности.

Как отмечается в тексте проекта приказа, после вступления в силу с 1 сентября 2025 года, изменения будут действовать до 1 января 2027 года.