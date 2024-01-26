Эксперт Блохин объяснил, почему Техас не выйдет из состава США

Решение Техаса об укреплении, а не сносе забора от нелегальных мигрантов из Мексики в США является сигналом штата о том, что «он ожидает Трампа». Об этом «Звезде» заявил ведущий научный сотрудник центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Для Трампа мексиканцы - это угроза, а для демократов - это будущие голоса, будущий электорат», - объяснил он.

Эксперт рассказал, что нынешнее демократическое федеральное правительство не отражает интересы Техаса, а Трамп проводит бескомпромиссную миграционную политику, защищает США от мексиканской миграции, которая угрожает нацбезопасности США.

По его словам, Техас сейчас «на своей шкуре» испытывает минусы миграции. Но Блохин уверен, что Техас не выйдет из состава США.

«Отъединения не будет по причине того, что американская элита сделает все, чтобы предотвратить этот процесс, так как в результате распада США истеблишмент потеряет все деньги и свое господство», - отметил он.

Техас на фоне ситуации с мигрантами пригрозил выйти из состава США по причине того, что федералы не могут защитить их от потока нелегалов, которые беспрепятственно переходят юго-западную границу. Ранее губернатор штата Грег Эбботт, несмотря на вынесенное судом решение о сносе забора из колючей проволоки, продолжил его укреплять на протяжении 38 километров на берегу бурлящей реки Рио-Гранде - естественной преграды на пути нелегальных мигрантов из Мексики в США.

Также 25 штатов осудили действия главы Белого дома за то, что он подал в суд на Техас и поддержал губернатора Техаса Грегу Эбботту, а также за использование всех методов для обеспечения безопасности границы.

Примечательно то, что Трамп выиграл на выборах в 2016 году как раз с обещанием построить на границе с Мексикой Великую американскую стену. Едва он занял Овальный кабинет, его предложение начало воплощаться в жизнь. Для финансирования этой идеи Трамп даже ввел в южной части США чрезвычайное положение. Байден потом все это отменил, чем навлек на себя гнев республиканцев. И связь между происходящим сегодня в Техасе и исходом предстоящих президентских выборов, а следовательно, и дальнейшей помощью Белого дома Украине, выглядит более чем очевидной.