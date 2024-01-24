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В Петербурге автобус вылетел на тротуар, пять человек пострадали

По данным МВД по Санкт-Петербургу, детей среди пострадавших нет.
Елизавета Кондрикова 2024-01-24 17:47:01
© Фото: spb_today, VK

В Санкт-Петербурге рейсовый автобус выехал на тротуар, на котором находились пешеходы, пять человек пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по городу и области.

«По предварительным данным, четыре человека - в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней степени тяжести», - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

Уточняется, что детей среди пострадавших нет.

По данным ведомства, происшествие случилось примерно в 16.00 около Арктического и Антарктического НИИ. МВД начало проверку по факту выезда автобуса на тротуар, устанавливаются причины произошедшего.

На кадрах, которыми делятся очевидцы, видны автомобили скорой помощи, полиции и пожарных бригад. На месте также работают сотрудники ГИБДД.

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