В Петербурге автобус вылетел на тротуар, пять человек пострадали

В Санкт-Петербурге рейсовый автобус выехал на тротуар, на котором находились пешеходы, пять человек пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по городу и области.

«По предварительным данным, четыре человека - в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней степени тяжести», - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

Уточняется, что детей среди пострадавших нет.

По данным ведомства, происшествие случилось примерно в 16.00 около Арктического и Антарктического НИИ. МВД начало проверку по факту выезда автобуса на тротуар, устанавливаются причины произошедшего.

На кадрах, которыми делятся очевидцы, видны автомобили скорой помощи, полиции и пожарных бригад. На месте также работают сотрудники ГИБДД.