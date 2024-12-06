Булыга поздравил с 85-летием Омский автобронетанковый институт

Заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Андрей Булыга поздравил личный состав Омского автобронетанкового инженерного института с 85-летием. Об этом сообщает МО РФ.

Кроме этого, Булыга вручил институту орден Жукова. Институт удостоен ордена за заслуги в укреплении обороноспособности страны и подготовке высококвалифицированных кадров для армии и флота, отметили в российском оборонном ведомстве.

«Институт - единственное в системе высшего военного образования учебное заведение, в котором готовят инженеров-танкистов и автомобилистов, способных на высоком уровне, качественно эксплуатировать, обслуживать и ремонтировать современную бронетанковую и автомобильную технику», - заявил Булыга.

Андрей Булыга поздравил личный состав института с заслуженной наградой от имени министра обороны России Андрея Белоусова.

Ранее сообщалось, что Булыга проверил обеспечение российских войск в зоне проведения специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.