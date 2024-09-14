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Замминистра обороны РФ Булыга проверил обеспечение войск в зоне СВО

На продовольственных складах, где побывал замглавы Минобороны РФ, каждый день отгружают и хранят более сотни видов продуктов для военнослужащих.
2024-09-14 02:32:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Замминистра обороны РФ Андрей Булыга посетил с проверкой один из базовых районов подразделений группировки войск «Восток» в зоне СВО. Оборонное ведомство опубликовало кадры его визита.

Булыга проинспектировал работу специалистов ремонтного подразделения группировки войск «Восток», которые восстанавливают поврежденную технику, а также проводят модернизацию некоторых образцов в соответствии с требованиями современного боя. В ходе проверки он оценил содержание складских помещений, где ему доложили, что постоянно ведется работа по обеспечению войск. Он также поручил модернизировать системы хранения продовольствия. Склады, обеспечивающие группировку, в круглосуточном режиме выполняют отгрузку, погрузку и хранение более сотни наименований продуктов питания для военнослужащих.

Помимо этого, Булыга проинспектировал возведение нового заглубленного временного пункта дислокации подразделений группировки, позволяющий одновременно повысить безопасность и создать уют. В нем будут размещены механизированный хлебозавод, кухня, столовая, комната бытового обслуживания, полевой банно-прачечный комплекс, а также пункты хранения, заправки ГСМ и другие объекты МТО.

Все помещения снаружи незаметны, углублены ниже уровня земли, а внутри укреплены. Подобные сооружения будут возводиться во всех группировках войск, все они будут соответствовать единой концепции условий быта военнослужащих.

По итогам рабочей поездки замминистра обороны отметил положительные изменения в работе отдельных подразделений материально-технического обеспечения и поставил задачи по его дальнейшему совершенствованию.

Ранее статс-секретарь - замминистра обороны РФ Анна Цивилева проверила условия оказания медицинской помощи военнослужащим, получившим ранения на СВО. Она проинспектировала госпиталь в Северной Осетии и поговорила с находящимися на лечении бойцами.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #проверка #инспекция #андрей булыга
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