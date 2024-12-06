ФАС начала внепланово проверять производителей сливочного масла

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала внеплановую проверку производителей сливочного масла. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проверочные мероприятия инициированы в связи с обращениями граждан о повышении цен», - говорится в заявлении ведомства.

Внеплановые проверки проводятся в отношении семи предприятий в Свердловской и Вологодской областях, Москве, Омске, Ижевске и Барнауле. По результатам проверочных мероприятий и анализа всей полученной информации, ФАС сделает окончательные выводы, пишет 360.ru.

Ранее в Руспродсоюзе рассказали, что рост цен на сливочное масло связан не только с ростом затрат на производство, но и слабым финансированием отрасли. Такая тенденция наблюдается на только в РФ, но и во всем мире.