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Аэропорт Южно-Сахалинска возобновил работу

В связи с осложнениями по причине циклона аэродром Южно-Сахалинск был закрыт на сутки - с 25 до 26 января.
Ирина Егорова 2024-01-26 11:04:01
© Фото: airportus, Telegram © Видео: airportus, Telegram

Спустя сутки аэропорт Южно-Сахалинска возобновил свою работу.

«Аэропорт Южно-Сахалинск готов принимать и отправлять воздушные суда», - передает RT.

Воздушную гавань закрыли 25 января по причине мощного снежного циклона, из-за которого в городе Южно-Сахалинск даже был введен режим ЧС.

Уточняется, что аэропорт будет открыт с 17.00. Сейчас ведутся последние приготовления, взлетно-посадочные полосы готовят к прибытию самолетов. На кадрах видно, что техника расчищает поверхность «до асфальта». При этом сохраняется сильный ветер, сдувающий свежевыпавший снег.

«Первый рейс ожидается FV - 6273/6274 за 23.01 выполнение 26.01. Москва - Хабаровск - Южно-Сахалинск - Москва, прибытие самолета в 20.20, вылет в 22.20», - сообщается в Telegram-канале аэропорта. 

Непогода в Южно-Сахалинске бушует уже несколько дней. Жители Южно-Сахалинска продолжают устранять последствия мощного циклона. Горожане вышли на улицы с лопатами. В некоторых районах сугробы превышают человеческий рост и высоту легковых автомобилей.

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