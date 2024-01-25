Аэропорт Южно-Сахалинска закрыли на сутки из-за мощного снежного циклона

Аэродром «Южно-Сахалинск» закрыли из-за мощного снежного циклона. Аэропорт города не будет работать сутки - до 10.00 26 января.

«Авиакомпании вносят изменения в график движения воздушных судов», - сообщается в Telegram-канале воздушной гавани.

Уже вторые сутки Южно-Сахалинск находится во власти снежного бурана, в городе введен режим ЧС. Скорость ветра достигает до 32 м/с. Ограничено движение на восьми участках региональных и федеральных автодорог. Остановлен паром из Холмска в Ванино. Поезда дальнего следования и пригородные поезда отменены, нарушена работа других видов транспорта. Школьники обучаются на «дистанционке», сотрудники многих предприятий также переведены на удаленный формат работы. Свою работу продолжают только городские службы и общественный транспорт.