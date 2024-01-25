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Аэропорт Южно-Сахалинска закрыли на сутки из-за мощного снежного циклона

В городе действует режим ЧС на фоне непогоды.
Ирина Егорова 2024-01-25 06:25:01
© Фото: Alexandr Altukhov Russian Look, Globallookpress

Аэродром «Южно-Сахалинск» закрыли из-за мощного снежного циклона. Аэропорт города не будет работать сутки - до 10.00 26 января.

«Авиакомпании вносят изменения в график движения воздушных судов», - сообщается в Telegram-канале воздушной гавани. 

Уже вторые сутки Южно-Сахалинск находится во власти снежного бурана, в городе введен режим ЧС. Скорость ветра достигает до 32 м/с. Ограничено движение на восьми участках региональных и федеральных автодорог. Остановлен паром из Холмска в Ванино. Поезда дальнего следования и пригородные поезда отменены, нарушена работа других видов транспорта. Школьники обучаются на «дистанционке», сотрудники многих предприятий также переведены на удаленный формат работы. Свою работу продолжают только городские службы и общественный транспорт.

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