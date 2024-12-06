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Расчет «Земледелия» дистанционно заминировал подходы к позициям ВС РФ

В результате контратака противника потерпела неудачу, и ВСУ потеряли несколько единиц бронированной техники.
2024-12-06 12:08:42
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет инженерной системы «Земледелие» группировки войск «Центр» дистанционно заминировал подходы к позициям российских войск на Красноармейском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны России и публикует кадры работы боевой машины.

«Военнослужащие навели установку на цель и залпом 122-мм боеприпасов удаленно заминировали район местности, где, предположительно, должна была передвигаться техника и пехота противника», - говорится в сообщении.

Произведя пуски, расчет покинул позицию. Противник планировал контратаку, но наши военнослужащие ее сорвали. ВСУ понесли потери в живой силе и военной технике.

«Земледелие» создает минные заграждения на удалении, производит пуски реактивных снарядов. То есть работает по принципу реактивной системы залпового огня, разбрасывая мины в заданном месте.

Боекомплект состоит из 50 122-мм боеприпасов, каждый из которых начинен противопехотными или противотанковыми минами. Автоматизированная система определяет координаты и устанавливает в боеприпасах условия для деактивации и самоликвидации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #Земледелие #СВО
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