Расчет «Земледелия» дистанционно заминировал подходы к позициям ВС РФ

Расчет инженерной системы «Земледелие» группировки войск «Центр» дистанционно заминировал подходы к позициям российских войск на Красноармейском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны России и публикует кадры работы боевой машины.

«Военнослужащие навели установку на цель и залпом 122-мм боеприпасов удаленно заминировали район местности, где, предположительно, должна была передвигаться техника и пехота противника», - говорится в сообщении.

Произведя пуски, расчет покинул позицию. Противник планировал контратаку, но наши военнослужащие ее сорвали. ВСУ понесли потери в живой силе и военной технике.

«Земледелие» создает минные заграждения на удалении, производит пуски реактивных снарядов. То есть работает по принципу реактивной системы залпового огня, разбрасывая мины в заданном месте.

Боекомплект состоит из 50 122-мм боеприпасов, каждый из которых начинен противопехотными или противотанковыми минами. Автоматизированная система определяет координаты и устанавливает в боеприпасах условия для деактивации и самоликвидации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.