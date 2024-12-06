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В Кремле рассказали, смотрел ли Путин интервью Лаврова Карлсону

Пресс-секретарь президента России заявил, что сейчас глава государства работает до глубокой ночи.
Игнат Далакян 2024-12-06 11:36:31
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Президент Российской Федерации Владимир Путин последние дни работает до глубокой ночи и вряд ли успел ознакомиться с интервью главой МИД РФ Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он сейчас все эти дни до глубокой ночи работает», - ответил представитель Кремля журналисту, который задал вопрос, смотрел ли Путин интервью Лаврова Карлсону.

Также Дмитрий Песков переадресовал вопрос самим журналистам и спросил, когда президент РФ должен был успеть это сделать.

«Вы считаете, что президент Путин должен был завести будильник на 6 утра?» - спросил пресс-секретарь главы государства.

Интервью министра иностранных дел России было опубликовано в ночь на пятницу. Беседа Сергея Лаврова и Такера Карлсона продлилась 80 минут. Глава МИД РФ, в частности, рассказал об украинском конфликте. Он выразил надежду, что западные страны восприняли «Орешник» всерьез.

#в стране и мире #интервью #Сергей Лавров #Владимир Путин #Дмитрий Песков #Такер Карлсон
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