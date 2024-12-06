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Пленный рассказал, что его сделали офицером, не глядя на неопытность

Младший лейтенант ВСУ Евгений Гоч отметил, что, несмотря на полное отсутствие боевого опыта, его отправили на офицерские курсы в Польшу, а потом дали взвод в командование.
2024-12-06 11:52:08
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Пленный украинец Евгений Гоч сообщил, что его отправили на офицерские курсы в Польшу, несмотря на то что у него совсем не было боевого опыта. Видео беседы предоставило Минобороны России.

Он сказал, что он жил в Энергодаре и уехал оттуда в Запорожье в сентябре 2022 года, полгода спустя после освобождения города российскими войсками - думал, что на территории, контролируемой Киевом, будет безопаснее. 

Реальность оказалось другой - несколько месяцев спустя Гоча мобилизовали в ВСУ. Пройдя общую боевую подготовку, он был направлен в Польшу на курсы подготовки младших офицеров, которые длились 2,5 месяца. 

«Во время боев в Ольговском лесу в Кореневском районе Курской области вместе со своими подчиненными попал в частичное, а затем и в полное окружение», - говорится о пленном в сообщении от российского оборонного ведомства.

Евгений пытался убежать с позиции, на которой находился с людьми, за которых он отвечал, не выдержав российского минометного обстрела. Но в процессе бегства он получил ранения в руку и живот. После этого он при первой возможности сдался в плен российским штурмовикам. 

Ранее пленный украинец Роман Ромакин заявил, что в ВСУ расстреливают отступающих без разбора.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Курская область #пленные #офицер #Украинские боевики
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