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ВС РФ уничтожили боевиков в районе Берестового и показали кадры их ликвидации

Операторы беспилотников 123-й бригады записали на видео ликвидацию пехотинцев ВСУ. Разрывы боеприпасов ложатся так близко от противника, что сомнений не остается - враг надежно нашпигован осколками.
2024-01-26 10:40:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцы 123-й бригады Вооруженных сил России уничтожают украинских боевиков. Кадры объективного контроля боевой работы публикует МО РФ. 

Видео демонстрирует огневое поражение. Разрывы боеприпасов ложатся рядом с пехотинцами ВСУ, ликвидируя их. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что на предоставленных кадрах показано, как уничтожаются украинские боевики из 159-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. 

Также в Минобороны России добавили, что уничтожение неприятеля, показанное на видео, происходило в районе населенного пункта Берестовое в зоне специальной военной операции. 

Ранее сообщалось, что российские операторы FPV-дронов устроили успешную охоту за пехотой ВСУ под Новомихайловкой.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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