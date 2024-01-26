ВС РФ уничтожили боевиков в районе Берестового и показали кадры их ликвидации

Бойцы 123-й бригады Вооруженных сил России уничтожают украинских боевиков. Кадры объективного контроля боевой работы публикует МО РФ.

Видео демонстрирует огневое поражение. Разрывы боеприпасов ложатся рядом с пехотинцами ВСУ, ликвидируя их.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что на предоставленных кадрах показано, как уничтожаются украинские боевики из 159-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

Также в Минобороны России добавили, что уничтожение неприятеля, показанное на видео, происходило в районе населенного пункта Берестовое в зоне специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что российские операторы FPV-дронов устроили успешную охоту за пехотой ВСУ под Новомихайловкой.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.