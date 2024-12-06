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В России задержали участников колумбийского картеля с 570 кг кокаина

Их оптовая стоимость на российском «черном рынке» составляет 15 миллиардов рублей.
Игнат Далакян 2024-12-06 10:56:06
© Фото: ЦОС ФСБ РФ © Видео: ЦОС ФСБ РФ

В России задержали участников колумбийского картеля «Кали» с 570 килограммами кокаина. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности.

По данным ведомства, партия латиноамериканских наркотиков предназначались для перевозки в страны Европейского союза. Отмечается, что их оптовая стоимость на российском «черном рынке» составляет 15 миллиардов рублей, а розничная цена превышает 5,5 миллиарда.

Кокаин направлялся из Перу в страны Европы. Брикеты с наркотиками прибыли в частично разобранном грузовике, затем их переложили в контейнер в Московской области.

Ранее сотрудники ФСБ изъяли более тонны кокаина, который везли через Россию в Европейский союз. Злоумышленники планировали переправлять наркотики в тайнике грузовика.

#в стране и мире #ФСБ #наркотики #Задержание #наркокортель
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