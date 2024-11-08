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ФСБ изъяла более тонны кокаина, который везли через Россию в ЕС

Переправлять наркотики злоумышленники планировали в тайнике грузовика.
Сергей Лебедев 2024-11-08 10:34:00
© Фото: ФСБ России © Видео: ФСБ России

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ выявили канал поставки латиноамериканского кокаина в Европейский союз через территорию России. В ходе оперативных мероприятий изъяли более тонны наркотиков стоимостью более 3,5 миллиарда рублей.

Запрещенные вещества злоумышленники планировали переправлять через границу с Латвией на грузовике. Машину с высокотехнологичным тайником силовики засекли, когда она без груза въезжала на территорию Российской Федерации.

Установленное за грузовиком наблюдение позволило поймать в Ленинградской области двоих граждан одной из Балканских стран, загружавших в тайник 984 брикета с кокаином. Наркотики планировалось отправить в ЕС.

Перед задержанием иностранцы пытались продать 20 килограммов кокаина в России. Для этого они сделали тайник в лесу Гатчинского района и сообщили его координаты местным торговцам. При извлечении запрещенных веществ из тайника поймали эстонца и двух граждан РФ.

На задержанных завели уголовные дела. Их отправили под стражу. Сейчас продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

#ФСБ #Ленинградская область #наркотики #Задержание #кокаин
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