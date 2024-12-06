В Роскачестве рассказали, как выбрать натуральную и искусственную ель

Скоро праздники, и многие люди задаются вопросом покупки ели, чтобы подготовиться к событию. О том, как правильно выбрать растение для украшения дома, рассказали эксперты Роскачества.

Как отмечают в ведомстве, натуральная ель добавляет своим ароматом и красотой атмосферу праздника в дом. При ее покупке нужно обращаться в специализированные пункты продажи или ярмарки, владельцы которых имеют соответствующее разрешение.

«Это гарантия того, что дерево было срублено легально. На каждой елке должен быть чип или специальная бирка с указанием происхождения», - приводит слова экспертов RT.

Кроме того, следует обращать внимание и на состояние самого дерева, а именно на упругость ветвей, цвет хвои и влажность ствола. Таким образом можно будет определить степень свежести елки.

Как отмечают собеседники телеканала, искусственная ель, по сравнению с натуральной, более долговечна и практична, если нет желания тратить время и силы на уборку. Она также позволит сэкономить на ежегодной покупке ели. Но и тут есть нюансы при выборе этого элемента декора.

«Хвоя должна быть однородного цвета и не осыпаться при легком прикосновении. Это гарантирует качественную сборку», - пояснили эксперты.

Кроме того, следует обратить внимание на прочность конструкции и брать желательно ель с металлическим каркасом - именно они обеспечат устойчивость и долговечность конструкции.

Ранее инженер подмосковного питомника Хренова в беседе со «Звездой» рассказала, почему подорожали новогодние ели.