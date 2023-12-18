Инженер подмосковного питомника Хренова рассказала, почему подорожали новогодние ели

Цены на новогодние ели поднялись впервые за последние четыре года.

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В Подмосковье в преддверии Нового года начали открываться официальные елочные базары. Купить хвойное дерево можно будет на 250 рынках. В основном елки представлены российские, доля зарубежных красавиц составила в этом году всего 5%. В них входят ели из Норвегии, Дании и Канады.

Продавцы отмечают, что растет спрос именно на российские деревья. Они в три раза дешевле зарубежных аналогов, которых привозят по параллельному импорту и чья цена варьируется от шести до восьми тысяч рублей.

Российские же ели привозят на рынки из Красноярского края, Кемеровской, Нижегородской областей и даже из Сахалина. В Московской области специально к празднику деревья выращивают в двух государственных елочных питомниках.

В этом году расценки увеличились сразу на 20%, так как подорожали удобрения - елкам они тоже нужны.

«Мы не повышали цены на елки наверное года четыре. Но все растет, все изменяется. Вот эти вот самые ходовые, которые полтора метра будут стоить 1050 рублей, а двухметровые 1440», - рассказала инженер Дмитровского питомника Галина Хренова.

Подробнее про предновогодний патруль, проверяющий документы елочных продавцов, смотрите в сюжете Павла Кольцова.

Ранее декоратор и дизайнер Татьяна Весенняя рассказала нашему телеканалу о трендах в украшении новогоднего дерева. Интересным решением для вашей елки могут стать советские игрушки, а также красное монодерево.