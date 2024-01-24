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Медведев обыграл поляка Хуркача и вышел в полуфинал Australian Open

За выход в финал престижного теннисного турнира Даниил Медведев поспорит с победителем пары Александр Зверев - Карлос Алькарас.
Ян Брацкий 2024-01-24 11:03:01
© Фото: Nafoto, Keystone Press Agency, Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне, обыграв поляка Хуберта Хуркача. Матч продлился 3 часа 59 минут и завершился победой россиянина со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4. Счет личных встреч соперников сравнялся (3-3).

За выход в финал турнира Медведеву придется побороться с победителем пары Александр Зверев - Карлос Алькарас. Первый представляет Германию, второй - Испанию, пишет РИА Новости.

Напомним, Даниил Медведев вышел в полуфинал турниров Большого шлема в восьмой раз за свою профессиональную карьеру. В свои 27 лет он два года подряд (2021, 2022) становился финалистом Australian Open.

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