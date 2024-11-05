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Российские разведчики рассказали, как освобождали Новгородское

Украинские националисты оборудовали огневые точки в каждом доме.
Анастасия Авсюк 2024-11-05 09:53:57
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Дзержинском направлении специальной операции украинских боевиков активно уничтожают разведчики 9-й мотострелковой бригады 51-й общевойсковой Донецкой армии. Работать приходится в непростых условиях. Из-за вражеских беспилотников нужно постоянно контролировать небо.

Также ВСУ, отходя, закидали территорию противотанковыми минами. Местами они встречаются каждые полметра.

В Новгородском, которое уже освободили ВС РФ, националисты пытались до последнего держать оборону. Буквально в каждом доме находились вражеские позиции с оборудованными огневыми точками. Сейчас рядом с населенным пунктом проходит линия фронта.

Территория поселка усеяна неразорвавшимися снарядами. ВСУ долго не оставляли Новгородское. Боевики пытались держать отдельные участки и отходили малыми группами.

«Да, стояли они. Может, и не знали, что их уже отошли, а их просто бросили. Они думали, что все у них идет по плану, ну а сзади у них уже никакого прикрытия не было», - говорит разведчик с позывным Долган.

Несмотря на отчаянное сопротивление, боевиков выбили. Сейчас националистов выбивают из Дзержинска. Российские военные отодвигают линию фронта все дальше и дальше.

#разведка #Дзержинск #МО РФ #наш эксклюзив #СВО #дзержинское направление
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