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Герой России Сайфуллин назвал главную задачу для бойцов после ранения

Замначальника ТВВИКУ им. маршала А.И. Прошлякова Рустам Сайфуллин отметил, что раненые военнослужащие должны как можно скорее восстановиться, потому что нужны своей семье и стране.
Максим Крюков 2024-01-26 00:22:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Герой России, заместитель начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала А.И. Прошлякова полковник Рустам Сайфуллин рассказал о том, как семья поддерживала его во время восстановления после перенесенных операций.

«Я всегда говорю: можно купить машину, можно купить квартиру, можно купить дом, семью не купишь. После операции когда лежишь - а в неделю мне делали, бывало, по 2-3 операции под общим наркозом - ты очередной раз отходишь от наркоза, и сидит рядом твой родной, твоя родная душа и просто гладит тебя по лицу, крылья расправляются и жить хочется», - сказал он в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда».

По словам офицера, теперь он должен стать примером для своей семьи и других военнослужащих, которые получили ранения.

«У меня трое детей, а не имею ни морального, ни физического права лежать, горевать, что у меня такие ранения тяжелые. Я обязан быть примером для своей семьи, для подрастающего поколения и примером для тех ребят, которые находятся в госпитале», - заявил собеседник телеканала.

Сайфуллин также рассказал о поездке в Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко.

«Я буквально вчера посетил госпиталь Бурденко. Я всегда говорю ребятам, находящимся в госпитале, поймите одно: все, что от вас требовалось на фронте, вы уже выполнили на 100-200 процентов. Самая главная задача у вас - это сейчас восстановиться. Вы нужны прежде всего семье своей и нужны стране нашей», - поделился офицер.

Напомним, в июне 2022 года Рустам Сайфуллин был удостоен звания Героя России. Медаль «Золотая Звезда» военнослужащий получил из рук министра обороны РФ Сергея Шойгу. В разговоре с телеканалом «Звезда» он раскрыл подробности своего подвига.

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