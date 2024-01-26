Герой России Сайфуллин назвал главную задачу для бойцов после ранения

Герой России, заместитель начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала А.И. Прошлякова полковник Рустам Сайфуллин рассказал о том, как семья поддерживала его во время восстановления после перенесенных операций.

«Я всегда говорю: можно купить машину, можно купить квартиру, можно купить дом, семью не купишь. После операции когда лежишь - а в неделю мне делали, бывало, по 2-3 операции под общим наркозом - ты очередной раз отходишь от наркоза, и сидит рядом твой родной, твоя родная душа и просто гладит тебя по лицу, крылья расправляются и жить хочется», - сказал он в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда».

По словам офицера, теперь он должен стать примером для своей семьи и других военнослужащих, которые получили ранения.

«У меня трое детей, а не имею ни морального, ни физического права лежать, горевать, что у меня такие ранения тяжелые. Я обязан быть примером для своей семьи, для подрастающего поколения и примером для тех ребят, которые находятся в госпитале», - заявил собеседник телеканала.

Сайфуллин также рассказал о поездке в Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко.

«Я буквально вчера посетил госпиталь Бурденко. Я всегда говорю ребятам, находящимся в госпитале, поймите одно: все, что от вас требовалось на фронте, вы уже выполнили на 100-200 процентов. Самая главная задача у вас - это сейчас восстановиться. Вы нужны прежде всего семье своей и нужны стране нашей», - поделился офицер.

Напомним, в июне 2022 года Рустам Сайфуллин был удостоен звания Героя России. Медаль «Золотая Звезда» военнослужащий получил из рук министра обороны РФ Сергея Шойгу. В разговоре с телеканалом «Звезда» он раскрыл подробности своего подвига.