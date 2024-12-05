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Психиатры рассказали, как мошенники создают эффект «зомбирования»

Телефонные мошенники работают с огромным количеством базы данных, тысячи работников call-центров все время производят обзвон, сменяя друг друга.
Игнат Далакян 2024-12-05 09:24:06
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Работа мошенников с большими базами данных, так или иначе, приведет их к пожилым, доверчивым или психологически слабым людям. Главное для аферистов - начать контакт с жертвой. Об этом рассказал «Звезде» врач-психиатр Василий Шуров.

«Это сотни человек, десятки call-центров, по сути - это тысяча сотрудников, которые все время производят обзвон. Естественно, когда такой сетью "тралят", то обязательно поймают людей пожилых с деменцией, людей с неустойчивой психикой», - объяснил специалист.

Следующий шаг у злоумышленников - это создать эмоциональное напряжение, отметил психиатр. Такое действие называется «разрыв шаблона», во время которого мошенник пытается доказать жертве, что его данные куда-то слили, на него берут кредит или он вовсе является спонсором СБУ.

После установления контакта злоумышленник может перевести диалог на своего «помощника», который дает задания - снять наличные, взять кредит и другие. Мошенники могут долго запугивать, звонить жертве несколько дней, создавая эмоциональное напряжение.

«Никакой прокурор, никакое ФСБ, никто у нас не звонит, никакие банки ничьи деньги не спасают... Незнакомый номер не брать! Никто вам по видеосвязи звонить не будет. Видите незнакомый номер? Все, не берите», - посоветовал Шуров.

Другой врач-психиатр Елизавета Жесткова отметила, что мошенники работают на человеческих страхах, слабостях и переживаниях. Они обучены гипнотическим техникам и манипулированию. Злоумышленники способны парализовать разум и отключить логику жертвы - достаточно суровым голосом сказать, что вам звонит ФСБ, полиция или сотрудник банка.

Ранее директор по информационным технологиям Сергей Липов рассказал, как мошенники начали обманывать россиян при помощи гифок. По словам эксперта, в GIF-изображении может быть встроен вредоносный код, который активируется после одного клика.

#деньги #Мошенники #обман #наш эксклюзив #звонки #аферисты #злоумышленники #психиатры
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