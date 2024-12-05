Опубликованы кадры пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк

Министерство обороны России опубликовало кадры пуска ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б», произведенного в интересах ведомства. Взлет ракеты с государственного испытательного космодрома Плесецк состоялся 3 декабря в 20:59 по московскому времени.

Пуск ракеты осуществили боевые расчеты космических войск Воздушно-космических сил РФ. На борту носителя - космический аппарат оборонного ведомства.

Старт произведен в штатном режиме. В расчетное время «Союз» вышел на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. Все время полета аппарат находился на сопровождении наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В настоящее время с кораблем установлена устойчивая связь, все его системы работают штатно.

Понаблюдать за пуском ракеты Минобороны пригласило кадетов из нескольких училищ Ленинградской области. Воспитанникам также провели экскурсию по памятным местам города Мирный, по монтажно-испытательному корпусу космодрома, стартовому и техническому комплексу ракеты-носителя «Ангара».

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.