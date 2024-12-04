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ВКС РФ провели успешный пуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

Пуск ракеты с космическим аппаратом прошел боевым расчетом космических войск ВКС.
2024-12-04 21:35:48
© Фото: Минобороны России

Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк в Архангельской области.

В ведомстве отметили, что аппарат запущен сегодня, 4 ноября, в 20 часов 59 минут по московскому времени.

Ранее Минобороны России сообщило об успешном выведении на орбиту космического аппарата в интересах МО РФ. Цель была достигнута благодаря ракете-носителю среднего класса «Союз-2.1а».

Материал подготовили Таисия Кваша и Николай Баранов.

#армия #Плесецк #Архангельская область #МО РФ #ВСК #ракета Союз
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