В Алма-Ате за ночь произошли два новых землетрясения магнитудой более 5

За минувшую ночь в Алма-Ате произошли два землетрясения, магнитуда которых составила 5,1 и 5,9, сообщается в Telegram-канале Департамента по чрезвычайным ситуациям Алма-Атинской области Казахстана.

Эпицентры землетрясений были расположены примерно в 250 километрах на юго-восток от города на территории Китая. Сейсмографы зафиксировали подземные толчки в 02.35 и 04.21 по местному времени (05.35 и 07.21 мск).

«Глубина первого землетрясения составила 10 км, глубина второго - 5 км», - уточняется в сообщении.

Мощное землетрясение магнитудой 7 потрясло жителей Алма-Аты в ночь на 23 января. Волнения земной коры ощущались в Киргизии и Узбекистане. Восемь человек получили ранения, один из них получил серьезные травмы. Некоторым жителям приходилось выпрыгивать из окон своих домов.