МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Байден призвал конгресс одобрить продажу Турции истребителей F-16

Анкара рассчитывает получить американские F-16 после одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО.
Ирина Егорова 2024-01-25 08:15:01
© Фото: Staff Sgt. Kregg York, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент США Джо Байден призвал конгресс одобрить продажу Турции истребителей F-16 «без промедления», передает Reuters. Американский лидер направил соответствующее письмо конгрессменам после того, как Анкара одобрила заявку Швеции на вступление в НАТО. Взамен Турция рассчитывает получить 40 самолетов F-16 производства Lockheed Martin и комплекты модернизации на общую сумму $20 млрд. Американскими F-16 планируется заменить устаревшие истребители F-4 Phantom, некоторые из которых эксплуатируются уже почти 50 лет.  

Напомним, Швеция вместе с Финляндией подала заявку на присоединение к Североатлантическому альянсу в мае позапрошлого года. Для ее принятия необходимо одобрение всех членов блока. Финляндия официально вступила в альянс весной 2023 года. 23 января после нескольких месяцев обсуждений турецкий парламент одобрил вступление Швеции в НАТО. На данный момент расширение Североатлантического альянса не одобрила Венгрия. В Кремле назвали решение Турции «суверенным»

#НАТО #сша #продажа #Турция #Джо Байден #Швеция #F-16
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»