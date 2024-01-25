Президент США Джо Байден призвал конгресс одобрить продажу Турции истребителей F-16 «без промедления», передает Reuters. Американский лидер направил соответствующее письмо конгрессменам после того, как Анкара одобрила заявку Швеции на вступление в НАТО. Взамен Турция рассчитывает получить 40 самолетов F-16 производства Lockheed Martin и комплекты модернизации на общую сумму $20 млрд. Американскими F-16 планируется заменить устаревшие истребители F-4 Phantom, некоторые из которых эксплуатируются уже почти 50 лет.

Напомним, Швеция вместе с Финляндией подала заявку на присоединение к Североатлантическому альянсу в мае позапрошлого года. Для ее принятия необходимо одобрение всех членов блока. Финляндия официально вступила в альянс весной 2023 года. 23 января после нескольких месяцев обсуждений турецкий парламент одобрил вступление Швеции в НАТО. На данный момент расширение Североатлантического альянса не одобрила Венгрия. В Кремле назвали решение Турции «суверенным».