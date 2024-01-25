Ослепить и посадить: чем вооружены бойцы РЭБ на Запорожском направлении

Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа показали беспилотники националистов, которые им удалось обезвредить на Запорожском направлении. Ежедневно враг пытается использовать FPV-дроны для нанесения ударов по нашим позициям или для разведки в тылу.

Задача РЭБ - «ослепить», а еще лучше принудительно посадить таких «летающих шпионов». Для этого в распоряжении бойцов находится огромное количество комплексов специальной аппаратуры. Одним из самых действенных средств остаются противодронные ружья. Мощные, легкие и компактные, они позволяют оперативно реагировать на угрозу и всегда под рукой.

«Именно такие ружья применяются для борьбы с FPV-дронами и используются практически ежедневно. Сейчас у противника много беспилотников. Они могут нанести очень большой урон личному составу и бронетехнике, так как несут на себе заряды, возможно даже применение химического оружия», - объяснил начальник станции радиопомех с позывным «Малахит».

Бойцы признаются, противник хорошо осведомлен о наличии таких ружей и постоянно меняет маршруты полетов своих БПЛА.

«Они могут пытаться облететь данные изделия и, соответственно, пытаться его каким-то образом поразить. На такие случаи нужны мобильные средства. В штурмовых действиях используются, в основном, противодронные ружья. За счет того, что они компактные, мобильные и не создают много веса для людей, которые идут пешим порядком», - сказал командир отряда РЭБ с позывным «Новгород».

Противодронные ружья постоянно модернизируются, их показатели улучшаются. По словам бойца с позывным «Новгород», беспилотники играют важную роль в зоне спецоперации, поэтому каждый военнослужащий обязан уметь ими пользоваться.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.