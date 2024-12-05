МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков: Путин примет участие в новогодней акции «Елка желаний»

Ранее глава государства принимал участие в этой акции, в ходе которой он помог восьмилетней Кристине увидеть Байкал.
Глеб Владовский 2024-12-05 06:44:34
© Фото: Алексей Филиппов Фотохост-агентство РИА Новости

Президент России Владимир Путин примет участие во всероссийской новогодней акции «Елка желаний». Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

«Да. Планирует», - приводит его слова агентство.

Ранее российский лидер в рамках этой акции помог восьмилетней Кристине из Южно-Сахалинска увидеть озеро Байкал.

Напомним, что «Елка желаний» проводится в России с 2018 года накануне Нового года и Рождества Христова. Акция призвана помочь исполнить желания в том числе детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями. Всего за время существования «Елка желаний» исполнено 213 тысяч детских желаний.

#в стране и мире #Новый год #Владимир Путин #Дмитрий Песков #акция «Елка желаний»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
2
Связь в зоне СВО. Продолжение
3
РХБЗ в зоне СВО
4
Казанское. Высшее. Танковое
5
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
6
Оружие Южной Африки
7
Центральный ядерный полигон. Продолжение
8
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
9
Воткинск. Центр военного ракетостроени
10
Саперы МЧС в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 