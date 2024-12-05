Песков: Путин примет участие в новогодней акции «Елка желаний»

Президент России Владимир Путин примет участие во всероссийской новогодней акции «Елка желаний». Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

«Да. Планирует», - приводит его слова агентство.

Ранее российский лидер в рамках этой акции помог восьмилетней Кристине из Южно-Сахалинска увидеть озеро Байкал.

Напомним, что «Елка желаний» проводится в России с 2018 года накануне Нового года и Рождества Христова. Акция призвана помочь исполнить желания в том числе детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями. Всего за время существования «Елка желаний» исполнено 213 тысяч детских желаний.