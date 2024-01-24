Спасатели перевезли застрявших в аэропорту Сахалина пассажиров в гостиницы

Сотрудники МЧС России на спецтехнике перевезли в гостиницы уже 88 застрявших в аэропорту Южно-Сахалинска пассажиров. Там они будут пережидать непогоду, пока авиасообщение с островом не восстановится.

Из-за мощного циклона со снегом, порывистым ветром и метелью в южных и центральных районах острова объявили экстренное предупреждение на 23-25 января. Из-за отсутствия видимости и сложных метеоусловий прибывающие самолеты отправляются на запасные аэродромы.

В Южно-Сахалинске объявлен режим ЧС. Отключенными от электроснабжения в городе остаются 1 500 человек. Часть школьников перевели на дистанционный режим обучения. Мэрия Южно-Сахалинска рекомендовала работодателям отпустить людей на дистанционный режим.

Полностью ограничено движение на восьми участках региональных и федеральных автодорог. Остановлен паром из Холмска в Ванино. Поезда дальнего следования и пригородные поезда отменены, нарушена работа других видов транспорта.

Затруднена работа скорой помощи - автомобили застревают в снегу. Люди помогают выталкивать машины медиков, вытаскивают их внедорожниками. Жители города, у которых есть проходимые авто и свободное время, организуются, чтобы помогать спасателям развозить лекарства, воду, продукты, доставлять нуждающихся в больницу.

Сотрудники МЧС на вездеходах сопровождают пешеходов и водителей. Спасатели уже отбуксировали по меньшей мере 75 застрявших автомобилей, отвезли в медучреждения больше десятка человек, сопроводили до больницы беременную женщину и врачей.